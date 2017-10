Mamma Bruschetta recebe alta após ser internada com infecção na perna

Mamma Bruschetta recebeu alta e deixou um hospital em São Paulo na manhã deste domingo, dia 1º, depois de ser internada com uma infecção na perna. A apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, se internou na terça-feira, 26, e teve de tomar antibióticos.

Pelas redes sociais, ela afirmou que está de volta ao trabalho nesta segunda-feira, 2. "Bom dia galera! Voltando aos meus trabalhos hoje no Fofocalizando depois da internação. Começando também as campanhas do OUTUBRO ROSA e do TELETON!!!", escreveu ela em uma rede social.

