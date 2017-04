Maluma manda recado especial para brasileiros

O colombiano Maluma, uma das principais vozes do reggaeton no mundo, dedicou parte de seus stories no Instagram para o público brasileiro. O cantor, que participa da música Sim ou Não, um super hit de Anitta, chega ao Brasil em poucos dias para se apresentar ao lado da cantora, em São Paulo.

Em um dos dois vídeos publicados ele diz, bem espontâneo: "este é um 'oi' muito especial para todos meus fãs do Brasil que estão esperando minha chegada. Estou muito feliz e contente com toda a expectativa porque será minha primeira vez no Brasil divulgando minha música. Vamos ter shows com minha parceira Anitta. Vamos cantar Sim ou Não e um medley de várias canções que sei que vocês vão gostar. Vocês não podem perder. Nos vemos em breve!" Se reparar bem, ele arrisca dizer até um não na entonação brasileira, mas o som o ã não é fácil de ser pronunciada por pessoas acostumadas a outros idiomas. Maluma acaba dizendo um "náu".

O cantor já dividiu músicas com Lucas Lucco, Shakira, Fifth Harmony e Carlos Vives, além de Anitta. Ainda no Instagram, ele disse que quer aprender a falar português."Eu quero falar português, mas não sei se me entenderam? Os que não me entenderam, me desculpem. Vou aprender a falar português". Será que tem mais parceria com brasileiros vindo por ai?

A apresentação, intitulada Anita convida Maluma, teve de mudar de local para comportar a avalanche de fãs que queriam o ingresso. O show, marcado para o dia 30 de abril, será no Espaço das Américas e não mais no Audio Club, ambos na zona oeste da capital paulista. Os ingressos ainda estão à venda.

Veja Também

Comentários