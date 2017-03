Malafaia propõe boicote à Disney por beijo gay

Na última quarta-feira, 1º, o pastor Silas Malafaia propôs em seu Twitter um boicote à Disney. A motivação foi o primeiro beijo gay em uma animação, "Star vs. as Forças do Mal".

Na rede social, as reações, em vez de serem contra ou a favor da Disney, mostram que o boicote do pastor será pouco efetivo.

Teve até resposta de Vera Holtz. A atriz considera 'safadeza' algo diferente. "Safadeza não é um beijo gay, pastor. Safadeza é fazer lavagem de dinheiro e conseguir bens materiais usando a fé das pessoas. Boa noite!", comentou.

