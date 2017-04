Mal-estar com Ana Hickmann desencadeou depressão em Chris Flores

No último sábado, 15, a apresentadora Chris Flores, que hoje trabalha no SBT, foi a convidada do "Programa do Raul Gil", da mesma emissora. Questionada sobre sua briga com a antiga companheira da Record TV, Ana Hickmann, Chris deixou claro que nunca houve uma briga.

De acordo com a apresentadora, a confusão não passou de um boato. "A gente se dava muito bem. Mas aconteceu de sair uma reportagem em que o marido dela falava que eu não ia mais trabalhar com ela porque eu falava mal dela pelas costas", explicou.

Os boatos geraram um mal-estar entre as duas, o que fez com que Chris Flores entrasse em uma "depressão profunda", segundo descreveu. "Ali caiu a minha ficha o que era bastidor de televisão, um querendo passar a perna no outro, aí fui descobrindo que muita gente queria estar no meu lugar", contou.

