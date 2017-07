Major Lazer corrige blogueiro que ignorou Pabllo Vittar

Divulgado neste domingo, 30, o clipe de Sua Cara, parceria de Major Lazer, Anitta e Pabllo Vittar segue rendendo discussões nas redes sociais. Logo após o lançamento, o blogueiro Perez Hilton publicou o link do vídeo em seu Twitter, mas menosprezou a participação de Vittar na música.

No tuíte, Hilton cita apenas Anitta e Diplo, um dos integrantes do grupo de DJs. Algumas horas depois, ele foi corrigido pela conta oficial do Major Lazer: "Música e vídeo também tiveram a participação de Pabllo Vittar".

O blogueiro respondeu a mensagem, confirmando que ignorou de propósito a presença de Jillionaire, Walshy Fire (outros integrantes do Major Lazer) e Vittar.

"Eu sequer mencionei o Major Lazer, porque a chamada é mais forte se eu citar o Diplo. E quase ninguém conhece ela Pabllo Vittar nos EUA", escreveu Hilton.

Mesmo repreendido pela maioria dos seguidores, o blogueiro ainda agradeceu os fãs brasileiros pela 'repercussão' do caso e fez uma enquete: "Retuíte se você conhece Pabllo Vittar e dê um like se você não sabe que é". Resultado: já são mais de 20 mil 'RTs', contra apenas 1,6 mil curtidas.

Jornalista também 'esquece' Pabllo. As polêmicas sobre Sua Cara não se restringiram à internet. Durante evento realizado no Rio de Janeiro, Anitta interrompeu uma entrevista com o repórter Amin Khader, após ele ficar de costas para Pabllo Vittar.

"Você pode se posicionar aqui? Olha para nós duas", pediu a cantora.

