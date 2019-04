Maisie Williams fala sobre repercussão de cena de sexo de Arya Stark em GoT

A atriz Maisie Williams, de Game of Thrones, falou sobre a polêmica cena de sexo entre sua personagem, Arya Stark, e Gendry (Joe Dempsie), exibida no 2º episódio da 8ª e última temporada de Got.

"Se você se sentiu desconfortável, apenas saiba que minha mãe, meu padrasto, minhas duas irmãs e meus quatro irmãos provavelmente também assistiram a isso risos", brincou com os fãs em seu Twitter na última terça-feira, 23.

Horas antes de o episódio ir ao ar, a HBO já tinha preparado os fãs de Game of Thrones esclarecendo que Arya Stark tem, na verdade, 18 anos.

O canal publicou no Twitter uma série de ações que uma pessoa com 18 anos pode fazer em Westeros, todas ligadas à personagem de Maisie Williams.

"Na idade de 18 anos em Westeros, você deve: ter tido um animal de estimação, ter se mudado sozinho, viajado extensivamente, ter tido uma lista de pessoas para matar, ter fingido ser do sexo oposto para fugir da captura, ter sido cego por um tempo e assinalado pelo menos três pessoas da sua lista de pessoas para matar", tuitou a HBO.

Confira abaixo as publicações de Maisie Williams e da HBO sobre o 2º episódio de Game of Thrones no Twitter:

