Maisa Silva confessa que não gosta de 'Chaves'

Maisa Silva é conhecida por não temer expor o que pensa. Em vídeo no seu canal do YouTube nesta segunda-feira, 14, ela deu mais uma opinião polêmica: ela não gosta do seriado Chaves.

A youtuber explicava para Fernanda Souza, sua convidada, como é ter um canal no YouTube. A atriz tem o dobro de idade de Maísa e o vídeo girou em torno das diferenças entre gerações.

Em certo ponto, a youtuber revela que não gosta de Chaves, o que deixa Fernanda indignada. "A pessoa deveria ter contrato cancelado por trabalhar no SBT e não gostar de Chaves", brincou.

Maísa tenta se explicar "Não é que eu não goste de Chaves, eu não gosto do Chaves físico. O programa em desenho eu gosto". A atriz não aceitou a desculpa: "Ai, é uma outra geração, eles não sabem de nada!".

