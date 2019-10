Maisa Silva aparece com Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Logo no início da edição desta segunda-feira, 21, do Mais Você, Ana Maria Braga anunciou a participação especial de Maisa Silva. Chegando ao estúdio da TV Globo, no Rio de Janeiro, com um carrinho da emissora, a apresentadora chamou Maisa para dar um bom dia aos telespectadores.

Ao mesmo tempo, no Twitter, internautas já começaram a repercutir a participação da funcionária do SBT com a hashtag 'AnaMaisa'. O perfil oficial da Globo registrou o momento do encontro entre Maisa e Louro José, que estava com uma peruca de cabelo encaracolado para homenagear a atriz e apresentadora do SBT, no visual que esta tinha quando era pequenina.

Maisa se sentou com Ana Maria na costumeira mesa de café da manhã e falou brevemente sobre carreira, citou o filme Ela Disse, Ele Disse e a relação que tem com Silvio Santos.

"Minha relação com ele é muito boa. Eu tenho uma intimidade que as pessoas não têm para poder zoar com ele. Ele sempre me deu espaço para ficar livre, pra ser quem eu sou. Eu só faço isso porque ele deixa, né?", afirmou.

Em uma aparição que durou menos de 10 minutos, com algumas imagens da atriz quando apresentava o Bom Dia e Cia no SBT, Ana Maria convidou Maisa para dar um "recado" para os espectadores: o lançamento de um novo hidratante capilar.

Os fãs se decepcionaram com a curtíssima participação de Maisa no programa. "Maisa viajou para o Rio só para fazer um merchanzinho de cinco minutos no Mais Você. Como negócio, foi ótimo para os envolvidos, mas como atração para o público, ficou devendo", escreveu um internauta.