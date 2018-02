Mais de 40 blocos desfilam neste fim de semana no Rio

Na Lapa, bairro boêmio central do Rio de Janeiro, desfilam os blocos Berço do Samba, Eu Amo Cerveja, Quizomba e Vaca Atolada dos Embaixadores da Folia - Foto: Roberto Moreyra

Na capital fluminense, o sábado (17) marcará a passagem do Bloco Bafafá e da Banda de Ipanema, zona sul da cidade; da Banda Devassa, na Penha, zona norte; dos blocos Bater Funk e É Pequeno Mas Não Amolece, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste. Na Lapa, bairro boêmio central do Rio de Janeiro, desfilam os blocos Berço do Samba, Eu Amo Cerveja, Quizomba e Vaca Atolada dos Embaixadores da Folia.

Ainda no centro do Rio, a cantora Anitta leva seu Bloco das Poderosas para a Avenida Presidente Antonio Carlos, amanhã (17), de onde segue até o Ministério da Fazenda. No bairro do Estácio, centro, sai o Bloco O Fervo. Em SantaTeresa, também na região central da capital, desfilam os blocos Chulé de Santa e Mistura de Santa.

Na zona sul, tem ainda o Bloco Mulheres de Chico, que toca músicas do compositor Chico Buarque de Holanda, no Leme; Pela Saco e Sem Saída, em Botafogo; Se Essa Rua Fosse Minha, no Flamengo; e Sufridos de Copacabana, no bairro do mesmo nome.

Na zona oeste, ainda tem desfile dos blocos da Ressaca, em Pedra de Guaratiba; e EVA, na Barra da Tijuca. Na zona norte, estão programados os blocos Ciganas Feiticeiras, em Olaria; Fuzuê..Só Alegria Pra Você, em Del Castilho; Deixa Que Eu te Atravesso, em Brás de Pina; Os 300, em Padre Miguel; Sepulta Carnaval, no Engenho de Dentro; Superbacana, na Tijuca. Na Ilha do Governador, zona norte, desfila o Bloco Vem Comigo Cachaçada; e na Ilha de Paquetá, o Unidos do Caraxué.

No domingo (18), estão programados os blocos 7 de Paus, em Vila Isabel; Aí Sim, na Tijuca; Galasextou, em São Cristóvão; Giro do Arar, em Madureira; Papudinho, no Rio Comprido; Quem Vai Vai Quem Não Vai Não Cagueta e União dos Blocos, na Ilha do Governador; Tamo Junto na Folia, em Padre Miguel, todos na zona norte.

Na zona oeste, sairão no domingo (18) os blocos Bangay Folia e Virilha de Minhoca, em Bangu; e Seu Veneno Me Alimenta e Tô no Recreio, no Recreio dos Bandeirantes. A zona sul reúne os blocos Boka de Espuma, em Botafogo; Broxadão, em Copacabana; Conjunto Habitacional Barangal, em Ipanema; Fofoqueiros de Plantão, no Jardim Botânico; e fechando o carnaval do Rio o Monobloco, no Aterro do Flamengo. A Lapa apresenta o Bloco Bonde da Folia, no centro