Mais de 170 artesãos se reunirão domingo na feira Mãos que Criam

Se você gosta de apreciar o artesanato regional não pode perder a Feira Mãos que Criam, que acontece no próximo domingo dia 7 de abril, nos altos da Avenida Afonso Pena.

O encontro mensal dos artesãos comemora um ano neste mês de abril. Nesta edição que terá início às 16 horas com término previsto para as 21 horas, terão mais de 170 artistas expondo peças à base de cerâmica, madeira, gesso, sementes e demais matérias-primas. A animação ficará por conta do DJ Marcelo Nova.

Além das tendas de artesanato, haverá espaço gastronômico, com venda de comidas tradicionais como arroz carreteiro, arroz pantaneiro, pastel, espetinho e do prato típico de Campo Grande, o sobá.

A cada edição, a Feira conta com o apoio do evento AMI – ARTEMS – API – FENARTE – SINART – UNEART – PROART e AACCG/MS.