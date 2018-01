Mais de 10 blocos de carnaval saem às ruas do Rio neste sábado

Rio de Janeiro - Na manhã de hoje (23), o bloco Banda de Ipanema, saiu na orla do bairro para comemorar os seus 50 anos (Tomaz Silva/Agência Brasil) - Tomaz Silva/Agência Brasil

A poucas semanas para o início oficial dos festejos de carnaval, o fim de semana é de folia no Rio de Janeiro, com mais de uma dezena de blocos nas ruas. O maior deles é a Banda de Ipanema, que faz ensaio aberto hoje (20) de tarde, com a presença do cantor e compositor Martinho da Vila, com quase 80 anos (comemorados em fevereiro), homenageado deste ano.

Patrimônio cultural carioca, a Banda de Ipanema foi fundada em 1965, em meio à ditadura militar, pelos irreverentes jornalistas de O Pasquim. O ensaio hoje está previsto para 16h, na Praça General Osório. Quem for conferir ouvirá as versões para Canta, Canta Minha Gente, Devagar, Devagarinho, além de Casa de Bamba, que deve levantar o coro dos foliões. O repertório comemora ainda os centenários de Jacob do Bandolim, Geraldo Pereiro e do Cordão da Bola Preta.

O tradicional Bloco das Carmelitas também sai hoje, às 17h, em Santa Teresa, contra a intolerância e a censura, temas deste ano. A camiseta, assinada pelo artista Carlos Vergara, traz um protesto a favor da paz, da alegria e da festa. O bloco criou a lenda de que, em todo carnaval, uma freira fugia do Convento das Carmelitas, no bairro, para se divertir no carnaval. Daí, a tradição de homens e mulheres vestirem-se de freira, para que a “fujona” não fosse identificada.

Na zona norte, o destaque é o Bloco Sempre Vila, que desfila a partir das 16h, na Rua Souza Franco, em Vila Isabel. Apesar de ser seu primeiro desfile do grupo, os organizadores prometem reunir intérpretes de escolas de samba e artistas para animar o bairro.

No centro, com entrada gratuita, tem a festa Finalmente Gruta na Rua, com o Bloco Sereias da Guanabara, reunindo fãs do sereísmo – sucesso no carnaval de 2017. Caudas e muito glitter são presenças confirmadas, a partir das 23h, no Passeio Ernesto Nazareth. Antes disso, às 16h, na Saúde, o Bloco Santinhas da Conceição, com moradores do bairro, concentra no Bar Geraldinho. Hoje, dia do santo padroeiro do Rio, São Sebastião, é o dia do desfile oficial.

De graça, foliões também podem participar do Grito de Carnaval do Terreirão, no centro, a partir das 18h, com Pretinho da Serrinha, Samba Iaiá, a bateria da Portela e o amado Bloco Cacique de Ramos, uma das agremiações carnavalescas mais tradicionais, de Ramos, na zona norte. Diversos compositores do Rio, como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Almir Guineto e Jorge Aragão já integraram o bloco, que deu origem ainda a bandas como Fundo de Quintal.

Já em Laranjeiras, na zona sul, o anfitrião do carnaval é o Larga a Onça, Alfredo, que sai às 15h, da Praça São Salvador. O agremiação, que conta com um variado grupo de ritmistas, alguns, da Escola de percussão Maracatu Brasil, concentra na Rua Ipiranga, atrás da praça.

No Largo dos Leões, no Humaitá, também na zona sul, foliões se reúnem no Só Caminha, a partir das 12h. A concentração é parada, sob as árvores da praça, que refrescam um pouco, mas depois, fantasiado ou não, é preciso seguir pelas ruas do bairro. A maioria dos ritmistas é formada de mulheres, sob a coordenação de mestres da Escolas de Samba São Clemente.

Veja a programação dos blocos:

Chame Gente: das 8h às 14h, concentração na Avenida Prefeito Mendes de Morais esquina com Rua Herbert Moses, em São Conrado;

Põe na Quentinha: das 13h às 19h, concentração na Rua Conselheiro Saraiva, 39, no Centro;

TPM –Turma da Paz de Madureira: das 13h30 às 19h, concentração na Estrada do Portela, em frente à quadra da Império Serrano, em Madureira;

É Pequeno Mas Não Amolece: das 14h às 20h, concentração na Praça Professor Henrique Niremberg, no Recreio dos Bandeirantes;

Bloco Carnavalesco Sempre Vila: das 14h às 20h, concentração na Rua Souza Franco, em Vila Isabel;

Banda de Ipanema (ensaio): das 15h às 21h, concentração na Praça General Osório, em Ipanema;

Larga a Onça, Alfredo (ensaio): das 15h às 20h, concentração na Praça São Salvador, em Laranjeiras;

Bloco do Limão: das 16h às 22h, concentração na Praça Rivadávia C. Maia, no Jardim América;

Os 20 de Ouro do Mestre Odilon: das 16h às 20h, concentração na Estrada do Rio Jequiá, no Posto Necker Pinto, na Ilha do Governador;

Seu Kuka É Eu do Grajaú: das 16h às 20h, concentração no Largo Maria Martha Ward, no Grajaú.