Maíra Charken apresenta filho aos seguidores e cria perfil no Instagram para ele

Após quatro dias do fim de sua gestação, a atriz Maíra Charken e seu marido, o atleta Renato Antunes, não poderiam estar mais felizes. Por meio do seu Instagram nesta terça-feira, 9, a ex-apresentadora do Vídeo Show não só esbanjou alegria ao postar a primeira foto mostrando seu filho Gael, mas também criou um perfil na rede social para ele.

Chamando o filho carinhosamente de "meu pacotinho" em seu perfil do Instagram, Maíra deu boas-vindas ao bebê e ainda o marcou na foto. "É com prazer que vos apresento esse libriano charmoso, 'goxtoso', que tomou posse dos meus seios e do meu coração!", escreveu em sua postagem do Instagram.

No perfil pessoal de Gael já há uma postagem, mostrando um pouco mais do dia do nascimento, na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro. "Cheguei chegando dia 5/10/2017, à 1h23, em noite de lua cheia, rodeado de todo amor do mundo!", diz a publicação. Já no perfil, que conta com 580 seguidores, em menos de duas horas de existência, Maíra descreve o filho na bio como um "Libriano cheio de amor e dobrinhas!"

