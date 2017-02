Maior youtuber do Brasil critica Globo pela cobertura jornalística no ES

O humorista piauense Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, teceu críticas à cobertura jornalística da Globo sobre a onda de violência na grande Vitória e em outras cidades do Espírito Santo, após a falta de policiamento nas ruas.

Nesta segunda-feira, 6, o jovem postou um tweet no qual "puxou a orelha" da Globo. Ele disse que a emissora era "a bixona das reportagens", pois não estaria cobrindo corretamente o que acontecia no Estado. "Se Dosse NY cês já estavam lá", escreveu.

Nunes já apareceu em programas da emissora, como "Altas Horas" e "Caldeirão do Huck". Com apenas 21 anos, ele tem mais público do que o programa "Porta dos Fundos" em números de audiência. São 8,2 milhões de seguidores no Instagram, 3,43 milhões no Twitter e quase 19 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

