Maiara e Maraísa cantam a favor do empoderamento feminino em campanha de cosméticos

Maiara e Maraisa convidam mulheres com todo tipo de corpo a valorizar e amar suas formas

A dupla chega para inspirar a desconstrução dos padrões de beleza, cada vez mais questionados. Lindas e sensuais, convidam mulheres com todo tipo de corpo a valorizar e amar suas formas, com o mote “se sinta, se ache”. Algo que está totalmente alinhado à atitude empoderada das cantoras, que a cada dia conquistam mais fãs com suas mensagens cheias de atitude e posicionamento.

A campanha propõe um olhar atento de toda mulher para a própria beleza. “Queremos mostrar às mulheres que todas devem se achar mesmo, isso não é ruim. É saudável se amar e ter orgulho de si mesma. Ame quem você realmente é e se achem”, celebram.

A nova linha de produtos, Encanto Surpreendente, convida a mulher a descobrir o próprio corpo e amar cada detalhe dele que a faz única. Estará disponível ao consumidor a partir de março.

