Maestro João Carlos volta a Campo Grande para concerto solidário

O maestro João Carlos Martins fará o concerto "Solidariedade, Saúde e Música" - Foto: Divulgação/Assessoria

Olhem só quem estará em Campo Grande! O maestro João Carlos Martins fará o concerto "Solidariedade, Saúde e Música", no dia 20 de março, no Diamond Hall. Depois de 22 anos sem colocar os dez dedos nos teclados do piano, ele vem para nos inspirar com sua história e com seu repertório. E por uma causa também inspiradora.

No final do ano passado, a Santa Casa de Campo Grande inaugurou o novo setor de Oncologia com um espaço físico moderno, novas tecnologias e mais humanizado, atendendo usuários do serviço pelo SUS (Sistema Único de Saúde), convênios e particulares. A capacidade de atendimento triplicou. E nós precisamos de todo apoio para continuar esses atendimentos.

Os ingressos para o Concerto "Solidariedade, Saúde e Música", com o maestro João Carlos Martins podem ser comprados no site.



Valores

Setor A - R$ 169,00

Setor B - R$ 129,00

Setor C - R$ 109,00

*Todos os ingressos poderão ser parcelados em até 3x no cartão de crédito

Dúvidas

Ligação local: 3322-4092

Atendimento Celular e Whatsapp: (67) 9 9853-1063/98477-6734

E-mail: palestras@santacasacg.org.br

***Para pacotes corporativos condições especiais - faça seu contato por telefone***

*Este é um evento empresarial e solidário. Não incide na lei da meia entrada (Lei Federal nº 12.933/2013) como teatro, música, show de humor, cinema, circo e futebol.*