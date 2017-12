Mãe grava um dia com filho após marido dizer que ela não faz nada

Mãe de uma criança de 2 anos, Gemma Chalmers estava cansada de ouvir uma queixa de seu marido: para ele, ela não fazia nada em casa.

Chalmers resolveu gravar como é um dia de sua vida de trabalho em casa, cuidando do pequeno Kayle e fazendo as tarefas da casa. Ela publicou o vídeo em formato de timelapse em seu perfil do Facebook.

"Todo o fim de semana meu amável companheiro tem reclamado que eu não faço nada o dia todo, então eu pensei em mostrar a ele um dia inteiro", escreveu ela em sua página na rede, logo depois afirmando que teve de limpar copos de vidro que caíram no chão por causa do filho, esvaziou a lavadora de louça e fez café da manhã.

"Então, Sr. Jones, sem dizer mais 'dia de folga' e 'o que você fez o dia todo?' porque a resposta é? Eu fui mãe. Também fui faxineira, motorista, cozinheira, contadora de histórias, enfermeira, colega de brincadeira, professora de luta e de arte, estilista, operadora de máquina de lavar e muito mais."