Mãe de Selena Gomez homenageia filha que perdeu após aborto espontâneo em 2011

Mandy Teefey, mãe da cantora Selena Gomez, fez post no Instagram nesta segunda-feira, 18, homenageando Scarlett, a filha que ela perdeu por conta de um aborto espontâneo. "Obrigada a todos os fãs que homenagearam a Scarlett ontem (domingo, 17)", escreveu no post.

"O dia 17 de dezembro nunca mais será o mesmo, mas nós decidimos celebrá-la (a filha) escrevendo cartas para ela em balões vermelhos e soltá-los no ar", continuou. Mandy também aproveitou o dia para celebrar o fim das filmagens da segunda temporada da série "13 Reasons Why", da qual é produtora executiva junto com a filha, Selena.

"Agora o dia 17 também é interligado com o fim da segunda temporada, então ela estava em espírito lá", disse. "Família é o que importa, seja ela de sangue ou não. A #family13 me fez sorrir e me sentir agora quando eu precisava e eles nem sabiam disso", disse a mãe de Selena. "Fãs, quero que vocês saibam que vocês são família também", completou.