Mãe de Sandy e Júnior não concordava com carreira dos filhos no início

Xororó e Noely, pais de Sandy e Júnior, deram entrevista ao programa Vai Fernandinha, do Multishow, na terça-feira, 16. O casal está junto há 37 anos e a mãe dos cantores revelou que não concordava com a carreira dos filhos no começo.

"Conversamos muito e eu era contra. Eu tinha medo, achei que poderia ser fogo de palha. Falei: 'Se vocês querem ser artistas, têm que fazer que nem lá fora: curso, aula de dança, não é só sair cantando e fazendo show'", recorda. "Eles toparam, nasceram mesmo para a coisa", completou.

Xororó falou ainda que ficou surpreso quando soube da separação dos filhos, em 2007, já que achava que os dois ficariam juntos nos palcos para sempre. "Carreira solo não. Eles se completam, são Sandy e Júnior", disse.

Noely lembrou ainda sobre o dia em que Sandy contou à família que estava grávida de Theo, de quatro anos. "Foi a coisa mais linda. Quando a visita foi embora de casa, o Lucas (Lima, músico casado com a cantora) disse: 'Eu e a veia resolvemos liberar e tentar engravidar'. A Sandy falou: 'E conseguimos'. Eu caí no choro", afirmou.