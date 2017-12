Mãe de Justin Bieber sobre Selena Gomez: 'Ela é preciosa'

A revista People conversou com Pattie Mallette, mãe de Justin Bieber, sobre o relacionamento do filho com Selena Gomez. Apesar de não ter confirmado se os dois realmente estão juntos, ela não economizou elogios à cantora.

"Eu não sei muito sobre o relacionamento deles porque ele Bieber não compartilha muitas coisas, mas eu a adoro. Eu apoio qualquer coisa que ele faça, se ele a ama, eu a amo. Eu já a conheci e nós temos uma relação especial, ela é preciosa. Eu não posso falar sobre o relacionamento deles, isso é com eles", falou Pattie.

A mãe ainda falou sobre Bieber estar fora dos holofotes nos últimos meses. "Eu acho que ele está focando em Deus, e está tentando descobrir o que realmente importa. Ele está tentando ser normal em um mundo anormal, tentando encontrar um equilíbrio. Eu sinto que ele está amadurecendo e eu estou muito orgulhosa", falou Pattie.