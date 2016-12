Mãe da atriz de Stars Wars falece um dia após a filha

Seu filho Todd disse, falando com a revista Variety sobre as últimas palavras da mãe, que Debbie "queria ficar com Carrie / Reprodução

Mãe da atriz Carrie Fisher, a também atriz e Debbie morreu nesta quarta-feira (28) na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 84 anos de idade. Reynolds sofreu um derrame quando estava na casa do filho, Todd Fisher, organizando o funeral da filha, que havia falecido no dia anterior.

Reynolds foi levada para um hospital mas não sobreviveu. Seu filho Todd disse, falando com a revista Variety sobre as últimas palavras da mãe, que Debbie "queria ficar com Carrie."

Reynolds encontro o estrelato em 1952, quando ela fez o papel de Kathy em Cantando na Chuva (Singin' in the Rain), onde contracenou com Gene Kelly, co-diretor e protagonista do musical. Já em 1955, ela atuou com outro nome grande - Frank Sinatra em Armadilha Amorosa.

Já seu trabalho como a protagonista Molly Brown em A Inconquistável Molly, de 1964, rendeu sua primeira e única indicação ao Oscar. Em 2016, Reynolds foi a vencedora do Jean Hersholt Humanitarian Award, prêmio da Academia para personalidades com contribuições excepcionais em causas humanitárias.

A morte de Reynolds gerou uma enorme reação de Hollywood. A apresentadora e dubladora Ellen DeGeneres (Procurando Nemo, Procurando Dory) enviou uma mensagem de carinho para a família de Debbie e Carrie, falando que não consegue imaginar o que eles estão enfrentando.

