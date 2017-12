Madonna publica mais um vídeo das filhas cantando funk brasileiro

Nesta terça-feira, 5, Madonna publicou mais um vídeo no Instagram mostrando suas filhas Esther e Stella cantando um funk. Dessa vez, a música escolhida foi "Bumbum Granada", dos MCs Zaac e Jerry.

"Feliz em mostrar que o português das minhas filhas está melhorando a cada dia!", comemorou Madonna na legenda do vídeo. As meninas foram adotadas pela cantora no Malawi e vivem em Portugal com a mãe. Madonna se mudou para Lisboa em agosto.

Há alguns meses, Madonna já havia publicado um vídeo das filhas cantando um hit do funk brasileiro, a faixa "Olha a Explosão", de MC Kevinho. Após ver o vídeo, o cantor se mostrou honrado em seu Twitter. "Que honra ver a rainha do pop e sua família ouvindo minha música, nosso funk", tuitou.