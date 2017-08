Madonna lança clipe ao vivo de 'Material Girl' para promover novo DVD

A cantora Madonna divulgou nesta sexta-feira, 18, um clipe ao vivo da sua clássica música Material Girl, gravado para o seu novo DVD, Rebel Heart Tour.

O novo DVD entrou em pré-venda no dia do aniversário da cantora, 16 de agosto. A versão ao vivo de Material Girl também foi disponibilizada em serviços digitais e de streaming.

O DVD reúne imagens dos shows da Rebel Heart Tour em vários países. Além do vídeo, o show terá seu áudio lançado também em disco duplo.

Como bônus, o novo trabalho da cantora vai reunir uma gravação especial da música Like A Prayer e ainda um trecho de outro show de Madonna, o Tears of a Clown, apresentado inicialmente na Austrália em 2016, como um presente para os fãs 'down under'.

Confira a lista de músicas:

DVD:

01. Rebel Heart Tour Intro

02. Iconic

03. Bitch I'm Madonna

04. Burning Up

05. Holy Water / Vogue

06. Devil Pray

07. Messiah (Video Interlude)

08. Body Shop

09. True Blue

10. Deeper and Deeper

11. HeartBreakCity

12. Like A Virgin

13. S.E.X. (Video Interlude)

14. Living For Love

15. La Isla Bonita

16. Dress You Up / Into The Groove

17. Rebel Heart

18. Illuminati (Video Interlude)

19. Music

20. Candy Shop

21. Material Girl

22. La Vie En Rose

23. Unapologetic Bitch

24. Holiday

EXTRAS

01. An Excerpt from "Tears Of A Clown"

02. Like A Prayer

CD DUPLO / DIGITAL ÁUDIO:

CD1

01. Rebel Heart Tour Intro

02. Iconic

03. Bitch Im Madonna

04. Burning Up

05. Holy Water / Vogue

06. Devil Pray

07. Body Shop

08. True Blue

09. Deeper and Deeper

10. HeartBreakCity

11. Like A Virgin

CD2

01. Living For Love

02. La Isla Bonita

03. Dress You Up / Into The Groove

04. Rebel Heart

05. Music

06. Candy Shop

07. Material Girl

08. La Vie En Rose

09. Unapologetic Bitch

10. Holiday

11. BÔNUS: Like A Prayer

