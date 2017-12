Madalena, filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, ganha perfil de memes

Madalena, filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, ganhou um perfil só para ela no Instagram - e os autores não são os pais. As fotos das caras e bocas da bebê estão sendo complementadas por frases engraçadas sobre viagem, dinheiro, lazer e piadinhas.

As fotos são tiradas dos perfis dos pais, principalmente do de Yanna. A primeira postagem no Madalena Rolezeira é do dia 30 de novembro, e o perfil já tem mais de 2 mil seguidores.

Uma conta no Twitter também foi criada, com o usuário @MadaRolezeira1.