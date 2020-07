Macha em tronco de salgueiro chama a atenção e moradores atribuem a "imagem de Cristo"

O caso está intrigando os moradores - (Fotos: Moisés Batista dos Santos)

O que era para ser uma simples poda nas árvores no município de Itaquirai, a 340 km de Campo Grande, se tornou motivo de assunto na cidade e vem chamando a atenção da população. Na salgueiro cortada, a população atribuiu uma mancha como a “imagem de Jesus Cristo”.

Quem se deparou com a imagem no tronco na última quinta-feira (9), foi o diretor de obras da cidade, Odimar Souza. Ele coordenava a poda de algumas árvores para a pavimentação da avenida Monte Castelo, no bairro Monte Castelo.

O diretor explica que após a troca da corrente, foi cortado o tronco em dois pedaços, e em seguida avistaram a imagem. Impressionado com o desenho, Souza fez um vídeo que mostra os pedaços e o tronco da árvore com a figura e uma postagem sobre o assunto, que teve grande repercussão nas redes sociais.

Confira as imagens:

Corrente de motosserra quebrou durante corte de tronco que apareceu imagem. - Foto: Moisés Batista dos Santos