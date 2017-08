MAC USP e Museu da Imigração ganham novos cafés em SP

Agora, há mais um bom motivo para se visitar o MAC USP: o Vista Café Parque Ibirapuera. Localizado no mezanino do edifício projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950, o lugar é uma parada agradável, com salão arejado e amplo terraço ao ar livre.

O cardápio - elaborado pelo chef e sócio Marcelo Corrêa Bastos, do restaurante Jiquitaia - tem desde boas bebidas à base de café até pratos que figuram no almoço e mudam diariamente. É o Convescote (R$ 35/R$ 55), servido das 12h às 16h, com entrada, prato e sobremesa.

Já a qualquer hora do dia é possível aplacar a fome com salgados, sanduíches e outras receitas que privilegiam ovos ou tubérculos, em combinações que fogem do tradicional. O misto quente (R$ 15), por exemplo, leva queijo meia cura com copa lombo defumado artesanal. Já o saboroso queijo quente vem com banana no pão brioche (R$ 13).

Na seção Ovos, vale provar o ovo frito com abacate e tomate assado sobre pão australiano (R$ 15). Entre os itens Da Terra, está a banana-da-terra assada na casca com mel de abelhas nativas e farofa de castanhas (R$ 12).

Para beber, sucos frescos e o caprichado Cappuccino Urbe (R$ 11,50), na taça, com espuma cremosa, raspas de limão e doce de leite. Em breve, o museu também ganhará, em sua cobertura, um restaurante e três bares.

Nova cafeteria do Museu da Imigração, a Cantina está sob o comando do chef Fellipe Zanuto. Nascido na Mooca e dono de outras casas na região, ele propõe um cardápio enxuto para acompanhar o café preparado em diferentes métodos (R$ 5, expresso; R$ 8, coado).

Entre os quitutes, há focaccia (R$ 8) e bolo do dia (R$ 7). No fim de semana, o brunch à la carte traz pedidas como pão artesanal com ovo mole, linguiça e cogumelos (R$ 22).

MAC USP

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254.

Quando: 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª).

Quanto: Cc. e Cd.: M e V.

Museu da Imigração

Onde: R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1666.

Quando: 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª).

Quanto: Cc. e Cd.: todos.

