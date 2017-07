MAC lança delineador em formato de cortador de pizza

Uma novidade da MAC Cosmetics promete agitar o mundo da beleza. O novo delineador da marca, chamado Rollerwheel Liquid Liner, tem um aplicador inovador: no lugar do pincel, ele tem uma rodinha, que lembra um cortador de pizza.

Esse novo design promete facilitar a aplicação e deixar os traços mais retos e finos com menos esforço. O produto está disponível nas cores preto mate e brilhante, marrom e azul royal.

O lançamento chega às lojas da MAC nos Estados Unidos no dia 17 de agosto, custando 21 dólares. Ainda não há previsão de venda do produto no Brasil.

