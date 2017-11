Lynyrd Skynyrd cancela shows no Brasil

A banda americana Lynyrd Skynyrd anunciou nesta quinta-feira, 2, que cancelou a participação no Solid Rock, festival que passa por uma série de cidades na América do Sul em dezembro, incluindo Curitiba, dia 12, São Paulo, 13, e Rio de Janeiro, 15. O motivo do cancelamento dos shows é o afastamento do vocalista Jonny Van Zant para cuidar da filha, que foi diagnosticada com leucemia recentemente.

A menina foi diagnosticada com um Linfoma Linfoblástico Agudo e está passando por um tratamento agressivo. "O Lynyrd Skynyrd gostaria de pedir desculpas aos fãs da América do Sul, com a promessa de voltar no futuro. Johnny vai tirar os próximos meses para focar na saúde dela", disse um trecho do comunicado que a banda divulgou em seu Facebook.

No lugar de Lynyrd Skynyrd, a banda Cheap Trick foi escolhida para acompanhar os shows do Deep Purple e Tesla. "Estamos empolgados em nos unir ao Deep Purple e Tesla na América do Sul como parte da Solid Rock Tour. Apenas gostaríamos que fosse em circunstâncias diferentes. Nossos pensamentos e orações estão com Johnny, sua filha e todos os nossos amigos da família Lynyrd Skynyrd", disse o vocalista da banda, Robin Zander, em comunicado.