Lygia, uma escritora brasileira chega aos cinemas dia 23 de novembro

LYGIA, UMA ESCRITORA BRASILEIRA é mais um documentário realizado pela equipe da TV Cultura - Divulgação

O que faz de uma escritora com mais de 80 anos de atividade literária, ainda contemporânea? Como suas obras estabelecem diálogo com jovens gerações de blogueiras e ativistas de causas como as do LGBT ao mesmo tempo em que mergulha numa São Paulo que já não existe mais?

Por meio de um passeio das nossas câmeras por São Paulo da década de 1940 e de hoje, o documentário LYGIA, UMA ESCRITORA BRASILEIRA faz um mergulho nos fragmentos de memória da cidade e da própria escritora. Utilizando o vasto material de arquivo disponível no acervo da TV Cultura sobre Lygia e, ao mesmo tempo, conversando com personagens que pontuaram e ainda pontuam a história da autora e sua obra, o documentário traz ao espectador facetas pouco conhecidas da escritora.

Participações de Tati Bernardi (escritora), Paulo Werneck (jornalista), Jô Soares (escritor e humorista), Maria Adelaide Amaral (dramaturga), José Renato Nalini (Secretário da Educação do Estado de São Paulo), Marcelino Freire (escritor), Jorge da Cunha Lima (escritor), Manuel da Costa Pinto (crítico literário), Paulo Bomfim (poeta), Anna Maria Martins (escritora), Ignácio de Loyola Brandão (escritor), Anna Verônica Mautner (psicanalista), Jayme da Silva Telles (ex-cunhado de Lygia), José Fernando Martins (amigo de Lygia), Walnice Nogueira Galvão (crítica literária), Isabella Lubrano (jornalista e blogueira), Daniela Glamour Garcia (atriz), Lucia Telles (neta de Lygia), Margarida Gorecki Zanelato (neta de Lygia).

LYGIA, UMA ESCRITORA BRASILEIRA é mais um documentário realizado pela equipe da TV Cultura, dirigido por Helio Goldsztejn com roteiro de Eneas Carlos Pereira, equipe que nos últimos anos trouxe ao público obras como Henry Sobel, Luz E Sombras De Um Rabino, Tomie Ohtake e Carta Aos Brasileiros – Goffredo Da Silva Telles Junior.

Realização: TV CULTURA

Direção: Helio Goldsztejn

Roteiro: Eneas Carlos Pereira

Produção Executiva: Eneida Barbosa

Edição e finalização: Alexandre Saji

Sonoplastia: José Antonio Lippo

Imagens: José Elias da Silva

Duração: 75 minutos