Lya Luft é a entrevistada de hoje do programa Conversa com Roseann Kennedy

Em seu programa de hoje (8) na TV Brasil, a jornalista Roseann Kennedy entrevista a escritora Lya Luft, a partir das 21h30.

“Parece que existe uma espécie de globalização dos sentimentos humanos”, diz a gaúcha, de origem alemã, que recebeu a equipe do Conversa com Roseann Kennedy em seu ateliê em Porto Alegre. Ela não só mostrou o seu lado artístico como pintora, como brincou com as palavras, que é o que lhe fascina desde criança. Lya falou sobre suas paixões, a vida, os sonhos e as possibilidades que o ser humano tem de se transformar.

Para ela, uma das coisas boas do envelhecimento é aprender a dizer não, sem tanta culpa. A maturidade, disse, tem que ser curtida. “Eu acho muito chato esse negócio de ser eterno. A velhice é inevitável, tem que levar com dignidade, alguma elegância e bom humor.”

Conhecida também por suas crônicas do cotidiano, a escritora disse que atualmente há uma solidão e uma angústia que permeiam as pessoas e as relações. “Há muita oferta. Você tem receita para tudo. Você abre a revista, abre o jornal e tem receita de como transar melhor, como segurar seu homem, como enlouquecer sua mulher, como convencer seu patrão a te dar aumento, como ser magro, como ser atlético... Então tá muito chato”, afirma.

