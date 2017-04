Luiza Lian abre a noite com umbanda e sintetizadores

Dona de um dos trabalhos mais interessantes de 2017, a cantora Luiza Lian foi curiosamente escalada para o show de abertura na apresentação do soul man Paolo Nutini. Será interessante o choque da sonoridade dele, cujas canções bebem das fontes da música negra, do soul e do R&B, com as raízes de umbanda envolvidas por sintetizadores e batidas eletrônicas de Oyá Tempo, o mais recente projeto dela.

O trabalho de Luiza era para ser um EP - o segundo disco de estúdio começa a ser gravado em breve -, mas se transformou em um projeto multimídia acompanhado por um média-metragem.

Esteticamente, a umbanda está no centro, mas não é o destino. Ao longo das 8 músicas do novo trabalho, ela leva suas batidas para o trip-hop e para experiências eletrônicas quase jazzísticas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários