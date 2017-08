Luiz Melodia é homenageado hoje em programa na TV Brasil

O cantor e compositor Luiz Melodia, que morreu na última sexta-feira (4), será homenageado hoje (8) no programa Recordar é TV, da TV Brasil. O tributo ao músico resgata entrevistas que ele concedeu aos programas A vida é um show (2002), apresentado por Cláudio Lins, e Por acaso (2003), sob o comando de José Maurício Machline.

As produções foram ao ar pela TVE do Rio de Janeiro e fazem parte do acervo da emissora pública.

No especial em homenagem ao artista, Luiz Melodia conta sobre sua carreira e canta clássicos que marcaram seu repertório, como Pérola Negra, Com Muito Amor e Carinho, Juventude Transviada e Estácio, Holly Estácio. Também revela passagens curiosas de sua carreira.

Durante o programa Por Acaso, o músico falou sobre o título a composição Pérola Negra. "Quando eu compus a música, o nome era My black, Meu Negro. O [poeta] Waly Salomão era muito meu amigo, como é até hoje, estava sempre no São Carlos [morro no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro], onde eu fui nascido e criado, e volto para visitar meus amigos. Ele deu a ideia de por o nome do Pérola Negra, um travesti chamado Edilson, que era meu amigo e já não é vivo hoje. A música aconteceu na voz de Gal Costa e ficou conhecida", contou o artista na entrevista.

A edição do Recordar é TV em tributo ao músico tem apresentação da jornalista Karina Cardoso.

Biografia

Natural do morro de São Carlos, na

zona norte do Rio de Janeiro, Luiz Carlos dos Santos era conhecido por todos pelo nome artístico de Luiz Melodia. Filho do sambista e compositor Oswaldo Melodia, de quem herdou a alcunha, ele cresceu nas rodas de samba da Escola Estácio de Sá.

A forte ligação com o local foi eternizada nos versos da canção Estácio, Holly Estácio, que dizem: "Se alguém quer matar-me de amor/que me mate no Estácio".

Com estilo musical único e diferenciado, Luiz Melodia era influenciado por vários estilos. Conectado com o tropicalismo, ligou em suas músicas o samba ao blues, passando pelo choro e pelo soul, sempre com uma veia romântica.

O Recordar é TV em homenagem ao músico vai ao ar hoje (8) às 21h30 na TV Brasil, com reprise à 1h30 de domingo (13).

Veja Também

Comentários