Luiz Bacci passa por cirurgia urgente após crise de apendicite

Luiz Bacci enfrentou uma crise de apendicite no último sábado, 1º, e precisou passar por uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal UOL.

Apesar do susto, o apresentador do programa Cidade Alerta, da TV Record, disse a Ricco que a operação transcorreu normalmente. "Ontem eu não estava bem, achei que era virose, mas agora dependo do médico para me liberar", afirmou.

Ele disse, também, que teve dificuldades para trabalhar na última sexta-feira, 30.

Ainda não se sabe quando Bacci retornará ao seu programa, que tem atingido boas pontuações de audiência e superado novelas da Rede Globo, conforme tem mostrado em seu perfil no Instagram.