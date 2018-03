Luis Fonsi, intérprete de Despacito, virá ao Brasil pela primeira vez em maio. O cantor vai se apresentar em Curitiba (PR), São Paulo e Rio de Janeiro com sua turnê Love and Dance.

O show na capital paranaense será no dia 3, no Live Curitiba, seguido de São Paulo no dia 4, no Espaço das Américas, e Rio no dia 5, no KM de Vantagens Hall.

As vendas de ingressos ainda não começaram.