Lugares sagrados

A National Geographic estreia no dia 27 de abril, às 22h30, a terceira temporada de A História de Deus, com Morgan Freeman. Novamente, vamos acompanhar as viagens pelo mundo e os questionamentos sobre as formas pelas quais a humanidade tem buscado e recebido fé ao longo da história.

Será um novo episódio por semana e, em cada um, os espectadores acompanham uma viagem inter-religiosa por trinta cidades de importância histórica e antropológica, como Jerusalém e Katmandu.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.