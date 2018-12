Ludwika Paleta, a Maria Joaquina 'original' de 'Carrossel, homenageia filho

Ludwika Paleta ganhou fama no início dos anos 1990 com a novela "Carrossel", no SBT. A trama mexicana foi exibida na emissora de Silvio Santos e conquistou a criançada da época. Ludwika interpretava Maria Joaquina. A personagem era conhecida como arrogante por ser rica, além de discriminar o colega de classe Cirilo Rivera. Diferença de classe social e racismo foram temas abordados na novela infantil.

Aos 40 anos de idade e uma carreira como atriz e modelo no México, Ludwika tem três filhos. Os mais novos, gêmeos, Sebástian e Bárbara, têm um ano de idade e são frutos da união com Emiliano Salinas, filho do ex-presidente do México Carlos Salinas de Gortari. Ludwika teve o primeiro filho, Nicolás, de 19 anos, com o ator Plutarco Haza.

E, para homenagear o primogênito, a atriz decidiu fazer uma homenagem no perfil oficial dela no Instagram. "Hoje é Dia de São Nicolau. #tbt para este que já não está não 'santinho'. Te amo com todo meu coração", escreveu na legenda da foto na qual aparece ao lado do filho.