Ludwika Paleta, a Joaquina de 'Carrossel', está grávida

Ludwika Paleta será lembrada pra sempre como a menina, estudante e vilã Joaquina, que atormentava a vida de muita gente na novela mexicana Carrossel (1989). Na vida real, no entanto, ela está prestes a entregar todo seu amor ao seu segundo filho. A atriz acaba de anunciar que está grávida novamente.

Embora lembrada por sua atuação enquanto criança, a atriz completou 38 anos em 2016 e está prestes a completar quatro anos do casamento com Emiliano Salinas, filho do ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. É a primeira gravidez do casal. "A família está crescendo e estamos muito felizes", publicou ela na rede social Instagram. Há quem diga que a atriz espera gêmeos, mas não há confirmação oficial.

Ludwika já é mãe de Nicholas, de 17 anos, fruto da união de 11 anos com o também ator Plutarco Haza.

