Ludmilla fala sobre possibilidade de 'paz' com Anitta: 'Se mudar o caráter'

A cantora Ludmilla falou sobre a sua briga com Anitta em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira, 16. No programa, a cantora foi questionada por Fátima Bernardes se haveria possibilidade de uma conversa com Anitta para que houvesse uma paz" entre as duas.

"Lógico que isso é possível, se um dia a pessoa mudar o caráter. Sem caráter não adianta de nada. Se algum dia mudar de caráter de verdade, talvez tudo comece a ir para o seu lugar e a paz comece a reinar", respondeu Ludmilla.

"Eu sempre fui puxada para essa briga e nunca falava nada porque não queria que houvesse a briga. Mas já estava lá dentro, mesmo sem querer. Então tive que expor a verdade. Isso foi libertador para mim."

Por fim, Ludmilla voltou a criticar Anitta: "Agora, se as pessoas falarem, quero que elas falem sabendo de tudo. Isso foi aliviante para mim e quero que esse capítulo tenha ficado para lá porque, se não mudar de caráter, não quero esse tipo de pessoa perto de mim e da minha vida"