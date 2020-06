'Lúcifer' tem confirmada a sexta e última temporada

Depois de muitos pedidos dos fãs da série Lúcifer, a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada da atração. Em um post no Twitter, ficamos sabendo que os novos episódios chegarão ao catálogo da empresa no dia 21 de agosto. E tem mais. A operadora de streaming confirmou na terça-feira, 23, que vem aí a sexta e última temporada. Uma grande notícia, principalmente para uma série que quase foi cancelada de vez.

Como é de hábito, a postagem na rede social veio acompanhada por cenas quentes, com Tom Ellis na pele do terrível e charmoso diabo. "Olá, fãs de Lúcifer. Vi que vocês estão quietos hoje, aconteceu alguma coisa? Ah sim, a temporada 5 chega dia 21 de agosto! (melhor ir revendo tudo lá no meu site pra se preparar)", dizia o texto na rede social.

E, para quem quer conhecer a série ou para os que estão com saudade e querem rever algum episódio, todas temporadas anteriores estão disponíveis no catálogo da Netflix, que adquiriu os direitos da produção logo após ser dispensada pelos produtores originais. É a história do diabo que, cansado de comandar o inferno, decide abandonar o posto e passa a viver na Terra. Lúcifer Morningstar é dono de uma casa noturna em Los Angeles. Após um crime, ele começa a trabalhar para a polícia.

Que dupla!

Entre as inúmeras lives programadas com artistas e outras personalidades, tanto no campo da cultura quanto no da ciência, eis que surge a Draw e Brown, que une em um bate-papo o médico Drauzio Varella e o rapper Mano Brown. Será um momento bem interessante, com os dois falando sobre o momento atual, com a pandemia de coronavírus distanciando fisicamente todo mundo, mas, ao mesmo tempo, possibilitando a reflexão sobre temas como racismo, música e a desigualdade social. A live vai ao ar nesta quarta-feira, 24, a partir das 18h, no canal oficial de Drauzio Varella, no YouTube.

Entrando na rede

Tradicional sala de cinema dentro da Cidade Universitária, o Cinusp também entra no esquema de exibição de filmes de forma online. E a estreia será nesta quarta-feira, 24, com a o curta-metragem documental A Mulher da Casa Arco-íris, que acompanha Mãe Dango, sacerdotisa do candomblé de Angola. Filme poderá ser visto às 16h e, às 19h, público poderá participar de debate com o diretor Gilberto Sobrinho. A exibição será no Facebook e no canal do YouTube do Cinusp.

Sabedoria popular

Estreia nesta quarta, 24, às 19h45, no Canal Brasil a série Ouro Velho, Mundo Novo. Dirigida por Cláudio Assis e Lírio Ferreira, filme mostra como as rimas foram responsáveis por conduzir, ao longo dos anos, a sabedoria popular centenária da região na divisa entre Pernambuco e Paraíba.

Pistas e provas

A série The Mentalist acaba de estrear na Globoplay. Protagonizada por Simon Baker, que vive Patrick Jane, que um dia foi um falso médium. Ao ter a mulher e filha mortas por um serial killer, ele decide usar suas habilidades de observação e manipulação psicológica para ajudar a polícia, e tentar pegar o assassino. As sete temporadas estão no catálogo.