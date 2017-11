Luciano Huck presidente? Internautas brincam com assunto nas redes

Luciano Huck está bombando nas redes.

Nesta quinta-feira, 23, ele figura nos Trending Topics do Twitter, ou seja, está entre os assuntos mais falados da rede social no Brasil, com mais de 11 mil tweets em sua menção até a publicação desta nota. A maior parte dos usuários foi à rede para imaginar e tuitar como seria o Brasil caso o apresentador do Caldeirão do Huck se tornasse presidente da República.

Segundo pesquisa do Ipsos divulgada com exclusividade pelo jornal O Estado de S. Paulo na edição desta quinta-feira, 23, sua aprovação subiu 17% (de 43% para 60%). Alguns internautas, no entanto, têm levado mesmo a possibilidade de uma candidatura de Huck à presidência na brincadeira e ainda fazem piadas sobre o assunto.

Em setembro, Huck afirmou em texto no jornal Folha de S. Paulo que quer e vai "participar deste processo de renovação da política brasileira".