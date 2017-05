Luciano Huck estreia sua versão do 'Show do Milhão'

A partir deste sábado, 6, Luciano Huck fará a pergunta: quem quer ser um milionário? A atração é uma versão do programa homônimo que é sucesso em mais de 100 países e que premia o vencedor com um milhão de reais.

O novo quadro será um jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais. Ao todo, serão 15 perguntas que levam ao prêmio máximo.

Ao chegar à quinta pergunta, o participante garante o prêmio mínimo de R$ 5 mil, que levará consigo mesmo que erre a resposta. Ao acertar a décima, o valor garantido salta para R$ 50 mil.

O candidato a milionário não estará totalmente sozinho. Ele terá direito a três recursos de auxílios, que podem ser utilizados uma única vez cada. São eles: solicitar para a produção do programa que elimine duas alternativas incorretas na lista das quatro possíveis; pedir a ajuda do auditório, que opinará sobre a resposta correta através de máquinas individuais; e ligar para um parente ou amigo. No último caso, a pessoa escolhida pelo participante terá 30 segundos para ajudá-lo antes que a ligação se encerre.

