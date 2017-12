Luciano Huck anda de moto sem capacete e leva bronca do Detran

O apresentador Luciano Huck é a mais nova personalidade a levar uma bronca do Detran nas redes sociais.

O apresentador publicou um vídeo no Instagram mostrando seu passeio de moto na cidade de Bacuri (MA). Ele está na garupa enquanto grava as imagens e mostra uma caravana de motos atrás dele.

Huck, assim como todas as pessoas que aparecem no vídeo, estão sem capacete.

O Detran do Rio de Janeiro percebeu a escolha perigosa (e proibida) e alertou o apresentador: "A causa é nobre, mas andar por aí sem capacete coloca sua vida em risco. O Código de Trânsito Brasileiro prevê infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. Cuidado Luciano. #NaoSejaEssaPessoa", comentou a página oficial do órgão.