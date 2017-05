Lucas Jagger lança sua primeira coleção de roupas

Prestes a completar 18 anos, Lucas Jagger está dando seus primeiros passos no mundo da moda. O filho do músico Mick Jagger e da apresentadora Luciana Gimenez criou uma linha para a marca paulista Mini U.S., que começa a ser vendida no próximo dia 27 nas lojas da marca com preços a partir de R$99.

O jovem criou 12 peças, entre camisetas, calças e bermudas, todas feitas de malha, pensadas para serem confortáveis e combinarem com estilo despojado de Lucas.

"Tudo nasceu de um bate-papo e juntos chegamos nessa ideia", conta o empresário Tico Sahyoun, dono da Mini U.S. "Ele opinou em tudo, se envolveu demais e foi muito bom! A coleção está demais!", disse.

Veja Também

Comentários