Luba critica atitude de Kéfera: 'Liberdade de expressão é um direito humano'

Na última quinta-feira, 13, a youtuber Kéfera participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e gerou polêmica ao discutir sobre feminismo com um convidado da plateia. No entanto, o assunto repercutiu e outro youtuber decidiu comentar o caso.

Em um vídeo postado em seu canal do YouTube, LubaTV assistiu a um trecho do programa e opinou: "Eu não tô aqui para falar sobre feminismo em si, eu escolhi essa notícia mais pelas falas da Kéfera. E dizer: 'você é um homem, logo você não pode falar sobre isso comigo', é um argumento falso, é uma falácia chamada 'argumentum ad hominem', que é quando você tenta atacar a pessoa que está argumentando, ao invés de atacar o argumento que ela está usando. Se você precisa atacar uma pessoa e não consegue debater contra o argumento dela, talvez você mesmo não entende do que está falando ou tentando defender. E eu não tô falando somente da Kéfera, eu tô falando de todo mundo que se prende a esse tipo de argumento e que tenta desqualificar a pessoa ao invés de contra-argumentar", disse.

Luba também justificou a atitude do convidado, classificando como liberdade de expressão. "É lugar de fala dessa pessoa se expressar sim, porque todos nós estamos sob a mesma constituição, que protege a liberdade de expressão, é um direito humano", completou o youtuber.

