Luana Piovani deixa sua casa no Rio para ir morar em Portugal

A atriz Luana Piovani compartilhou em seu Instagram seus últimos preparativos antes de se mudar em definitivo para Portugal nesta segunda-feira, 17.

Em alguns vídeos, Luana mostrou algumas malas abertas e os preparos de sua família. Em determinado momento, ela agradece aos funcionários que trabalhariam no carregamento de seus pertences: "os meninos que vão colocar nossa vida em caixa!"

"Sensação boa, mas estranha. Boa porque a escolha é nossa, né? Escolhi vir para o Rio aos 19 anos, e agora estou escolhendo ir embora dele aos 42", afirmou em outro momento.

Antes de sair, Luana tirou uma foto de sua casa e escreveu: "Foi lindo".

Entre as justificativas para a mudança, Luana havia citado motivações como segurança e dignidade. "Eu não tenho medo do novo, de desafio. Eu vou em busca do que eu quero, e o que eu quero é dignidade. O Brasil não oferece dignidade, definitivamente."

"Se precisar eu vou vender roupa em loja, sim, feliz da vida, vou na porta de uma escola vender um bolo. Claro que isso não vai me trazer o dinheiro que eu gasto hoje, mas a gente se adequa", concluiu.