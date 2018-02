Look de patinador artístico contou com milhares de cristais Swarovski

De acordo com o site da Elle norte-americana, Overett levou três semanas para finalizar a roupa, que contou com milhares de cristais Swarovski para garantir o brilho intenso no ringue de patinação - Foto: Estadão

O patinador artístico Adam Rippon fez história nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno ao se tornar o primeiro medalhista americano abertamente gay na competição. Além de sua medalha de bronze, outro detalhe da noite de terça-feira, 13, chamou bastante atenção: o figurino de Adam. A blusa justa, com cores como azul, branco e cinza, parecia imitar uma galáxia.

A peça foi criada por Braden Overett, um ex-patinador que se tornou designer da marca atlética Veretto Sport. De acordo com o site da Elle norte-americana, Overett levou três semanas para finalizar a roupa, que contou com milhares de cristais Swarovski para garantir o brilho intenso no ringue de patinação.