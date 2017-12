Longa-metragem de terror com grande elenco é filmado em Campo Grande

Diretora campo-grandense Larissa Anzoategui - Reprodução

Em sua nova investida cinematográfica, a diretora campo-grandense Larissa Anzoategui usa a cidade de cenário para o seu mais recente longa de terror, Abissal. A gravação do filme traz para a cidade a atriz e uma das maiores artistas burlescas do Brasil na atualidade, Larissa Maxine, que protagonizará o filme em parceria com a atriz Jacqueline Takara.

Anzoategui já é reconhecida por diversas produções e roteirizou, produziu e dirigiu seu primeiro filme, Zumbis do Espaço de Lá, quando ainda cursava Artes Visuais na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2008. O curta-metragem foi posteriormente incluído como extra no DVD do filme Zombio, de Peter Baiestorf. Posteriomente, produziu outros três curtas-metragens: Red Hookers, com Monica Mattos, atriz vencedora de diversos prêmios; Limerence (2012) e Natal, Vade Retro (2017).

Seu primeiro longa, Astaroth, foi lançado no início deste ano e foi o segundo colocado na Escolha de Audiência do IV Festival Boca do Inferno em São Paulo, e, mais recentemente, foi exibido no Festival Montevideo Fantástico no Uruguai.

Em sua primeira parceria com Anzoategui, Larissa Maxine é hoje considerada uma das performers burlescas mais importantes do país. Com suas apresentações originais, únicas e sensuais, Maxine lota casas de shows Brasil afora explorando características do horror e do humor. Além de ser famosa, claro, pelo uso de seus leques e acessórios eletrônicos e circenses, explora suas personagens para questionar temas densos, como a sua famosa Mulher-Diaba.

Com diversos filmes no currículo, também desenvolve projetos no audiovisual sempre com foco nas suas pesquisas em terror, burlesco e quadrinhos.

Abissal será filmado em Campo Grande de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. Neste mais novo filme, a diretora volta mais uma vez o seu olhar aos mitos lovecraftianos e terá o roteiro de Ramiro Giroldo e direção de fotografia de Pedro Rosa, seus parceiros habituais.