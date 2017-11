Longa estreia em São Paulo no dia 27 de novembro

O Dead Fish, uma dos grupos mais importantes da história do hardcore nacional, lançará no dia 27 de novembro o documentário Asfalto, que narra a trajetória dos 25 anos da banda. Com direção de Marcos Okura e Caio Rodriguez, o filme conta toda a história do conjunto capixaba. A produção tem relatos de ex-integrantes, produtores e empresários. São ao todo 106 minutos de duração, que incluem imagens raras, feitas no início dos anos 1990.

Para que as exibições no cinema sejam confirmadas, existe um número mínimo de ingressos que estão sendo vendidos pelo site Kinorama. Com estreia confirmada apenas na capital paulista, no dia 27 de novembro, o filme tem a proposta de ser exibido nas cidades de Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA). Os ingressos são limitados e as informações completas podem ser vistas aqui.

No dia 21 de dezembro, o Dead Fish também faz seu último show no Hangar 110, que fechará as portas em 2018. A exemplo do que aconteceu com o CPM 22, que toca em 23 de dezembro, todos os ingressos para apresentação já estão esgotados.