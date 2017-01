Longa de João Moreira Salles integra Festival de Berlim

Mais um filme brasileiro será apresentado no Festival de Berlim 2017, que anunciou a estreia mundial do longa 'No Intenso Agora', escrito e dirigido por João Moreira Salles. Produzido pela Videofilmes estará na Mostra Panorama.

Novo documentário do cineasta, este é narrado em primeira pessoa e reflete sobre o que revelam quatro conjuntos de imagens da década de 1960 - os registros da revolta estudantil francesa em maio de 68; os vídeos feitos por amadores durante a invasão da Tchecoslováquia em agosto do mesmo ano, quando as forças lideradas pela União Soviética puseram fim à Primavera de Praga; as filmagens do enterro de estudantes, operários e policiais mortos durante os eventos de 68 nas cidades de Paris, Lyon, Praga e Rio de Janeiro; e as cenas que uma turista - a mãe do diretor - filmou na China em 1966, ano em que se implantou no país a Grande Revolução Cultural Proletária.

A montagem do filme é de Eduardo Escorel e Laís Lifschitz. Música original de Rodrigo Leão. A pesquisa de imagem é de Antonio Venâncio, a produção executiva é de Maria Carlota Bruno.

Outro representante brasileiro na Berlinale é 'Joaquim', de Marcelo Gomes, que integra o lote de filmes que vão concorrer ao Urso de Ouro.

O Festival de Berlim está marcado para o período de 9 a 19 de fevereiro.

