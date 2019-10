Lollapalooza terá Guns, Strokes, Lana e Travis Scott

O Festival Lollapalooza anunciou nesta quarta as atrações do festival, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020. Entre os destaques, estão Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani. Os ingressos, que variam de R$ 950 a R$ 3.900, foram colocados à venda no dia 23 de setembro e os dois primeiros lotes já estão esgotados. Existem duas opções para o público: o Lolla Pass, pacote que inclui os três dias de evento, e o Lolla Day, que vale para um dos dias. Essa será a nona edição do já tradicional evento, que, neste ano, reuniu mais de 246 mil pessoas em Interlagos, São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.