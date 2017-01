Lollapalooza anuncia as tradicionais 'Lolla Parties'

O Lollapalooza Brasil 2017 confirmou mais uma edição das tradicionais Lolla Parties, quatro atrações internacionais irão agitar São Paulo, com performances intimistas e especiais, durante a última semana de março, mantendo a sensação do festival por mais tempo na cidade.

No primeiro dia, 24 de março, a cantora sueca Tove Lo se apresenta na Audio Club com seus hits como Habits (Stay High), Talking Body, Timebomb, Not On Drugs e Scream My Name.

Já no dia 27 de março, a capital paulista sediará duas Lolla Parties simultaneamente. O The 1975 protagoniza sua primeira apresentação solo no Brasil, em 15 anos de carreira. O grupo britânico invade a Audio com o show do disco "I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It".

A banda desembarca na América do Sul, após longa turnê pelas principais casas da Europa e o prestigio de ser um dos seletos artistas a participar das edições do Lollapalooza no Brasil, Chile e Argentina deste ano.

No Cine Joia, o palco do dia 27 estará reservado para a apresentação de outros dois importantes nomes: o rock alternativo da banda inglesa Glass Animals e a estrela dinamarquesa MØ.

Ingressos para as Lolla Parties da Tove Lo, e Glass Animals e MØ, estarão disponíveis a partir dessa terça-feira, 17, às 13 horas, na bilheteria Citibank Hall São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 17.955. Na internet, há o link www.lollapaloozabr.com/tickets. As entradas para a performance do The 1975 já estão à venda nos mesmos canais.

